طريقة جديدة| حضري مسقعة الباذنجان والبطاطس اللذيذة

مسقعة الباذنجان والبطاطس من الأكلات اللذيذة التي يفضلها الجميع؛ كونها تحتوي على فيتامينات ومعادن هامة للجسم، رغم تكلفتها البسيطة، مقارنةً بأسعار اللحوم، وفيما يلي نقدم لك طريقة جديدة لتحضيرها للحصول على مذاق لذيذ.

مسقعة الباذنجان والبطاطس

طريقة عمل مسقعة الباذنجان والبطاطس

المقادير

- لصوص البشاميل:

زبدة: كوب

دقيق: 2 كوب

حليب: 6 اكواب (ساخن)

كريمة الطبخ: 4 اكواب

- للتقديم :

فتات الخبز : نصف كوب

جبن بارميزان : 3 ملاعق كبيرة (مبشور)

- لحم العجل : كيلو (مفروم)

- قرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- جوزة الطيب : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- زيت زيتون : كوب

- بصل أحمر : 2 كوب (مفروم فرماً ناعماً)

- ثوم : نصف كوب (مفروم)

- بطاطس : 5 حبات (مقطّعة قطع كبيرة)

- باذنجان : 5 حبات (مقطع قطع كبيرة)

- مشروم : 2 كوب (مفروم)

- كرفس : 2 كوب (مفروم فرماً ناعماً)

- كرات : 2 كوب (مفروم فرماً ناعماً)

- إكليل الجبل : 3 ملاعق صغيرة (مفروم)

- زعتر : رشّة

- أوراق الريحان : حفنة (طازجة)

- عصير العنب الاحمر : كوب

- معجون الطماطم : كوب

- سكر بني : 2 ملعقة صغيرة

- طماطم : 2 كوب (مقشرة ومفرومة فرماً ناعماً)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

طريقة التحضير

ضعي اللحم المفروم مع القرفة، وجوزة الطيب، إلى قدر به زيت على النار مع غطاء القدر، وبعد 15 دقيقة، ضعي فرم البصل مع التقليب حتى يكتسب لوناً ذهبياً.

أضيفي الثوم، والبطاطس، والباذنجان، والفطر، والكرفس، والكراث، وإكليل الجبل، والزعتر، وأوراق الريحان، واطهي المكونات جيداً قبل إضافة عصير العنب الأحمر.

عندما تتشرب المكونات عصير العنب، أضيفي معجون الطماطم، والسكر مع التحريك لـ 3 دقائق، ثم أضيفي الطماطم المقشرة، وتبهر بالملح وتطهى لمده 60 دقيقة.

لإعداد الصلصة البيضاء (البشاميل): ذوبي الزبدة في قدر صغير على النار، وأضيفي الدقيق مع التحريك لـ 10 دقائق قبل صبّ الحليب الساخن تدريجياً، ودعي المكونات لـ 10 دقائق على نار هادئة.

للتقديم: اسكبي الصلصة البيضاء فوق القدر الذي يدخل إلى فرن ساخن وذلك لـ 15 دقيقة، ثم زيني القدر بالجبن، وفتات الخبز، وتدخل إلى الفرن مجدداً لدقائق قبل التقديم.