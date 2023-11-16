حبس ديلر 4 أيام بتهمة حيازة الحشيش بالوراق

أمرت نيابة شمال الجيزة، اليوم، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته على 7 فرش من مخدر الحشيش في الوراق.



باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع ديلر، لحيازته على مخدر الحشيش في الوراق، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات.



وكشفت التحقيقات، أنه ضبط بحوزته على 7 فرش حشيش، وبحوزته سلاح أبيض (مطواة)، ومبلغ مالي 500 جنيه.

واوضحت التحقيقات، أن المتهم ضبط بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، استعدادًا لترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية



وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافي عنها.



تمكن قسم شرطة الوراق، من ضبط عاطل، لحيازته على كمية من مخدر الحشيش، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه عدة للبيع، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق