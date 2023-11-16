سكالوني يحدد موقف ميسي من المشاركة في مباراتي أوروجواي والبرازيل

كشف ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين عن فرص مشاركة قائد فريقه ليونيل ميسي في مباراتي أوروجواي والبرازيل بتصفيات كأس العالم.

وقال سكالوني: ميسي سيكون جاهزا للمشاركة في مباراتي منتخب بلاده أمام أوروجواي والبرازيل رغم عدم لعبه الكثير من المباريات مؤخرا.

وخرج فريق إنتر ميامي الذي يلعب له ميسي من الدوري الأميركي قبل الأدوار الإقصائية بينما يغيب ميسي عن الملاعب مدة تقارب الشهر الآن.

وقال سكالوني: ميسي على ما يرام. وحالته طيبة، رغم أنه خاض مباراة واحدة فقط خلال أخر 25 يوما. يتدرب بصورة طبيعة. وهو في كامل اللياقة وفي حالة طيبة.

وسيلتقي منتخب الأرجنتين مع أوروجواي يوم الخميس قبل مواجهة نظيره البرازيلي الثلاثاء المقبل.

وشارك ميسي الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات وهو رقم قياسي في أخر مباراة مع إنتر ميامي في 21 أكتوبر بينما فشل الفريق في الوصول للأدوار الإقصائية للدوري الأميركي بعد فوزه بكأس الدوري في أغسطس الماضي.

وبفضل هدفين من ميسي فازت الأرجنتين 2-صفر على بيرو في الشهر الماضي.

تتصدر الأرجنتين تصفيات أميركا الجنوبية برصيد 12 نقطة من أربع مباريات بينما تحتل أوروغواي المركز الثاني بسبع نقاط بالتساوي مع البرازيل الثالثة ومع فنزويلا صاحبة المركز الرابع.