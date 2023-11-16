سوبر هاتريك .. صلاح يعزز تقدم مصر على جيبوتي

عزز المنتخب الوطني تقدمه على نظيره الجيبوتي بتسجيله الهدف الرابع ، خلال اللقاء الجاري بينهما على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.





جاء الهدف عبر محمد صلاح ، الذي سبق وأن سجل ثلاثة أهداف في اللقاء ، ليوقع على أهداف المنتخب كافة في اللقاء حتى الآن.

وانتهت أحداث الشوط الأول بين منتخب مصر ونظيره جيبوتي، بهدفين دون رد لصالح الفراعنة.

وسجل محمد صلاح هدف التقدم عن طريق عرضية من الجانب الأيسر ليسددها صاروخيه لتسكن الشباك فى الدقيقة 16 معلنا الهدف الأول، واستطاع الفرعون المصري مو صلاح تعزيز أهداف مصر بالهدف الثاني في الدقيقة 22 من ضربة جزاء لتصبح النتيجة هدفين دون رد وينتهى الشوط الأول بثنائية نظيفه.

ومع بدء الشوط الثاني وقع صلاح على ثالث أهداف المنتخب.

تشكيل منتخب مصر أمام جيبوتي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد النني - مروان عطية - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.