عاجل
د. وجدي زين الدين: تنافس 4 مرشحين على منصب الرئيس حالة غير مسبوقة تشهدها مصر إسماعيل هنية: إسرائيل لن تحصل على أسراها إلا مقابل ثمن نحدده اقرأ بالوفد| غدًا.. عبدالسند يمامة في بورسعيد المدينة الباسلة
الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سوبر هاتريك .. صلاح يعزز تقدم مصر على جيبوتي

محمد صلاح
محمد صلاح

عزز المنتخب الوطني تقدمه على نظيره الجيبوتي بتسجيله الهدف الرابع ، خلال اللقاء الجاري بينهما على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.
 

txt

قافلة إغاثة من مؤسسة الأهلي المجتمعية لقطاع غزة


جاء الهدف عبر محمد صلاح ، الذي سبق وأن سجل ثلاثة أهداف في اللقاء ، ليوقع على أهداف المنتخب كافة في اللقاء حتى الآن.
وانتهت أحداث الشوط الأول بين منتخب مصر ونظيره جيبوتي، بهدفين دون رد لصالح الفراعنة.

وسجل محمد صلاح هدف التقدم عن طريق عرضية من الجانب الأيسر ليسددها صاروخيه لتسكن الشباك فى الدقيقة 16 معلنا الهدف الأول، واستطاع الفرعون المصري مو صلاح تعزيز أهداف مصر بالهدف الثاني في الدقيقة 22 من ضربة جزاء لتصبح النتيجة هدفين دون رد وينتهى الشوط الأول بثنائية نظيفه.
ومع بدء الشوط الثاني وقع صلاح على ثالث أهداف المنتخب.

تشكيل منتخب مصر أمام جيبوتي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - أحمد فتوح.
خط الوسط: محمد النني - مروان عطية - أحمد سيد زيزو.
خط الهجوم: عمر مرموش  - مصطفى محمد - محمد صلاح.

مواد متعلقة

كوريا الجنوبية  تسحق سنغافورة بخماسية بتصفيات كأس العالم

تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال .. العراق يحقق فوزًا عريضًا على أندونيسيا
الجريدة الورقية