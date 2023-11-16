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الخميس 16 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رياضة

كوريا الجنوبية  تسحق سنغافورة بخماسية بتصفيات كأس العالم

المنتخب الكوري الجنوبي
المنتخب الكوري الجنوبي سحق سنغافورة بالخمسة

سحق المنتخب الكوري الجنوبي ضيفه السنغافوري بخماسية نظيفة اليوم الخميس على ملعب "كأس العالم" في سيول في افتتاح الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة ضمن الدور الثاني من تصفيات آسيا المشتركة لكأس العالم 2026 في كرة القدم وكأس آسيا 2027.

انتظر المنتخب الكوري حتى الدقيقة 44 لافتتاح التسجيل عبر مهاجم ميدتيلاند الدنماركي جيو-سونغ جو إثر تمريرة من لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي كانج-إن لي.

وصنع جو الهدف الثاني لمنتخب بلاده مطلع الشوط الثاني وتحديدا بعد أربع دقائق عندما مرر كرة الى مهاجم وولفرهامبتون الانجليزي هي-تشان هوانغ تابعها داخل المرمى (49).

وأضاف قائد كوريا وفريق توتنهام الإنجليزي هيونج-مين سونج الثالث في الدقيقة 63، وحصل منتخب بلاده على ركلة جزاء انبرى لها مهاجم نوريتش سيتي الانجليزي أوي-جو هوانج بنجاح (67)، قبل أن يختم عزز نجم النادي الباريسي لي المهرجان بالهدف الخامس في الدقيقة 85.

 

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