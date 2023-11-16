جيش الاحتلال يقصف المسجد العمري الكبير وسط مدينة غزة

أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية، اليوم الخميس، بأن قصفا إسرائيليا يستهدف مئذنة المسجد العمري الكبير التاريخي وسط مدينة غزة.

غارات جوية

كما أفادت “صفا”، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على غرب رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن غارات إسرائيلية تستهدف محيط مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن عمليات حجب أو تقييد الوصول للإنترنت في قطاع غزة تنتهك حقوقا متعددة وقد تكون قاتلة أثناء الأزمات.



وأوضحت المنظمة، أن “قرار إسرائيل منع إيصال الوقود إلى غزة سيؤدي لانقطاع كامل للاتصالات ما لم يتم تدارك ذلك”.