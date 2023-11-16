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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

جيش الاحتلال يقصف المسجد العمري الكبير وسط مدينة غزة

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية

أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية، اليوم الخميس، بأن قصفا إسرائيليا يستهدف مئذنة المسجد العمري الكبير التاريخي وسط مدينة غزة.

غارات جوية

كما أفادت “صفا”، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على غرب رفح جنوبي قطاع غزة.

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مصر تكثف جهودها لتوصيل 8505 أطنان مساعدات إلى غزة

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن غارات إسرائيلية تستهدف محيط مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن عمليات حجب أو تقييد الوصول للإنترنت في قطاع غزة تنتهك حقوقا متعددة وقد تكون قاتلة أثناء الأزمات.

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قافلة إغاثة من مؤسسة الأهلي المجتمعية لقطاع غزة


وأوضحت المنظمة، أن “قرار إسرائيل منع إيصال الوقود إلى غزة سيؤدي لانقطاع كامل للاتصالات ما لم يتم تدارك ذلك”.

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