نمو طفلك مرتبط بتناول وجبة الإفطار.. علماء يوضحون

وجدت دراسة أجريت في المملكة المتحدة وجود نمط بين نمو الطفل وطريقة تناوله لوجبة الإفطار، وذكر العلماء أن الأطفال يجب أن يحصلوا مع وجبتهم الأولى على مجموعة معقدة من المواد المهمة لجسمهم، ومخالفة هذا المبدأ محفوفة بالمشاكل الصحية.

وقال مؤلفو المشروع، الموظفون في كلية كينغز لندن، إن الأطفال الذين لا يحصلون على وجبة الإفطار، أو لا يتلقون التغذية الكافية بعد الاستيقاظ، هم أقل شأنا من أقرانهم في النمو، وأشاروا إلى أنه من دون وجبة إفطار مناسبة، لا يستهلك الطفل العناصر الغذائية بالكميات اللازمة لجسمه المتنامي- ولهذا السبب، يمكن أن يصاب بمرض شديد في المستقبل.

وقبل التوصل إلى هذا الاستنتاج، قام الخبراء بتحليل البيانات التي تم الحصول عليها من عدد من الدراسات التي أجريت منذ عام 2008، وذكروا أن عدم تناول وجبة إفطار طبيعية يؤثر بشكل كبير على نمو الطفل.

وتشير الأرقام التي حصلوا عليها إلى أن أكثر من الثلث (31.5%) من الأطفال الذين فاتتهم وجبة إفطار كاملة في الصباح بين سن 4 و10 سنوات واجهوا تأخرًا في النمو ومشاكل خطيرة في المناعة.

وقال الأطباء: "إن العامل الأكثر خطورة هو نقص العناصر الغذائية الأساسية في وجبة إفطار الأطفال - مثل حمض الفوليك، وهو مادة وراثية مهمة، والحديد والكالسيوم واليود".