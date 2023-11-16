اندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية بالتجمع الأول

تباشر نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها في واقعة اندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع الأول، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وكشف سبب اندلاعه، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لقاطني العقار تمهيدًا للاستماع لأقوالهم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد باندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.



وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات إطفاء لموقع الحريق، للسيطرة عليه قبل امتداده للعقارات المجاورة، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق، وتمت عملية إخماد النيران دون وقوع خسائر بشرية.