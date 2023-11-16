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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

اعترافات المتهم بسرقة شاشة كمبيوتر بأطفيح

محكمة
محكمة

تواصل نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع القبض على عامل وسائق لقيامهما بسرقة (12 شاشة كمبيوتر) من داخل إحدى الجهات الحكومية بمركز أطفيح، واعترفا المتهمان بالواقعة


اعترافات المتهمين


واعترفا المتهمان بارتكابهما للواقعة، أنهما سرقا 12 شاشة كمبيوتر، وكانا ينويان لبيعهم مقابل مبالغ مالية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط عامل وسائق لقيامهما بسرقة (12 شاشة كمبيوتر) من داخل إحدى الجهات الحكومية بدائرة مركز شرطة أطفيح، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المسروقات.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين

 

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