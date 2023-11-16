غنية بالفيتامينات والمعادن| طريقة عمل صينية خضار بالجبن

تبحث دائمًا الأمهات على تحضير وصفات جديدة وسهلة، لتقديمها لأفراد أسرتها دون أن تستغرق وقتًا طويلة، لذلك نقدم لك طريقة عمل صينية خضار بالجبن، والتي تتميز بعناصرها الغذائية الهامة لبناء الجسم.

صينية خضار بالجبن

طريقة عمل صينية خضار بالجبن

المقادير

- باذنجان : 1 حبة (مقطع)

- طماطم : 2 حبة (مقطعة)

- بصل : 1 حبة (مقطع)

- بطاطس : 2 حبة (مقطعة)

- كوسا : 2 حبة (مقطعة)

- جزر : 2 حبة (مقطع)

- فلفل ملون : 3 حبات (مقطعة)

- قشطة : كوب

- جبن موزاريلا : كوب (مبشور)

- جبن شيدر : كوب (مبشور)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 4 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير

وزعي الباذنجان، والطماطم، والبطاطس، والكوسا، والجزر، والبصل، والفليفلة في طبق بايركس زجاجي كبير الحجم.

نكّهي الخضار بالملح والفلفل الأسود والبابريكا، ثم صبي زيت الزيتون وقلبي المكونات حتى تتداخل مع بعضها.

اخلطي القشطة مع جبن الموزاريلا وجبن الشيدر في وعاء جانبي حتى تتجانس المكونات، ثم وزعي مزيج الجبن على وجه الطبق فوق الخضار.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي طبق البايركس إلى الفرن لحوالي 40-45 دقيقة حتى تنضج الخضار، ثم حمّريها تحت الشواية لحوالي 5 دقائق، ثم قدمي صينية الخضار بالجبن ساخنة.

فوائد تناول الباذنجان

يحسن عملية الهضم

تناول الباذنجان الأسود يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والقرح ويحد من خطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمى، حيث يعمل على تحفيز إفراز المزيد من عصارات المعدة التي تساهم في عملية هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية.

يقي من السرطان

يحتوى الباذنجان على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض السرطانية المختلفة، كما يحتوي قشر الباذنجان على جليكوسيدات سولاسودين رايمونسل، والذي قد يستخدم كعلاج موضعي لقتل خلايا سرطانات الجلد غير الميلانينية.

تعزيز صحة العظام

تعود فوائد الباذنجان المحتملة في دعم صحة العظام، وخاصة لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بضعف وهشاشة العظام لاحتوائه على ما يلي:

معدن المنجنيز، وهو معدن يلعب دوراً في الحفاظ على كثافة العظام.

الكالسيوم وفيتامين د، وكلاهما من أهم العناصر الغذائية لصحة العظام والحفاظ على قوتها.

مركبات الفينول، وهي المركبات التي تمنح الباذنجان لونه الفريد، والتي تلعب أيضاً دوراً في الحفاظ على صحة العظام من خلالها عملها كمضادات للأكسدة تحد من أضرار الإجهاد التأكسدي على العظام، وتقلل من خطر الإصابة بالالتهابات وهشاشة العظام.