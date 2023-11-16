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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

التحقيق مع ديلر الحشيش في الوراق

بوابة الوفد الإلكترونية

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع ديلر، لحيازته  مخدر الحشيش في الوراق، واعترف المتهم بحيازته المخدرات.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، استعدادًا لترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية.


وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

وتمكن قسم شرطة الوراق من ضبط عاطل لحيازته كمية من مخدر الحشيش، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، واعترف المتهم بحيازته المخدرات للاتجار بها، فحرر محضرًا بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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