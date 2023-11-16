الأردن يخطف تعادلا قاتلا من ملعب طاجيكستان بتصفيات المونديال

خطف منتخب الأردن تعادلا قاتلا ومثيرا أمام مضيفه منتخب طاجيكستان بهدف لمثله، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة من الدور الثاني بتصفيات آسيا المزدوجة (كأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027).

سجل شاهروم سامييف هدف التقدم لطاجيكستان في الدقيقة 89، قبل أن يسجل يزن النعيمات هدف التعادل للأردن في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وتقام مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها، في وقت لاحق من يوم الخميس، حيث يلتقي المنتخب السعودي مع ضيفه الباكستاني.