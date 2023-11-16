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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأردن يخطف تعادلا قاتلا من ملعب طاجيكستان بتصفيات المونديال

منتخب الاردن حقق
منتخب الاردن حقق تعادلا مثيرا أمام طاجيكستان

خطف منتخب الأردن تعادلا قاتلا ومثيرا أمام مضيفه منتخب طاجيكستان بهدف لمثله، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة من الدور الثاني بتصفيات آسيا المزدوجة (كأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027).

سجل شاهروم سامييف هدف التقدم لطاجيكستان في الدقيقة 89، قبل أن يسجل يزن النعيمات هدف التعادل للأردن في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وتقام مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها، في وقت لاحق من يوم الخميس، حيث يلتقي المنتخب السعودي مع ضيفه الباكستاني.

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