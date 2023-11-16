حقيقة تعرض سيدة للسحل والاختطاف من بعض الأشخاص

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ادعت خلاله، سيدة تعرضها للتعدى والسحل والاختطاف من قبل بعض الأشخاص في القاهرة.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا، قالت فيه، إنه في ضوء رصد تداول خبر مدعوم بمقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية ادعت خلاله إحدى السيدات "مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة" تعرضها للتعدي والسحل والاختطاف من قبل بعض الأشخاص حال خروجها من أحد المحال بدائرة القسم.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في تضرر الشاكية من "3 أشخاص- إثنين منهم لهما معلومات جنائية" لقيامهما بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها بكدمة أسفل العين.

وباستكمال الفحص قررت أنها حال تواجدها بالمحل المشار إليه، قام أحد المتهمين بمعاكستها فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى عليها بالضرب محدثًا إصابتها المنوه عنها وتصادف مرور المتهمين الآخرين مستقلين سيارة "ميكروباص".. فاستغاثت بأحدهما لكونه جارها وقامت باستقلال السيارة "الميكروباص"، إلا أن المتهم الأول قام بالقفز داخل "الميكروباص"، وقام بالتعدى عليها بالضرب فاستغاثت بالأهالى وقاموا بصرفهم.

وبسؤال شقيق الشاكية، نفى تعرضها لواقعة اختطاف أو سحل كما هو موضح بالمنشور.