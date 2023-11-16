التحقيق مع متهم ضبط بحشيش وسلاح أبيض بالجيزة

تواصل نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع ديلر، لحيازته على مخدر الحشيش في الوراق، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات.

وكشفت التحقيقات، أنه ضبط بحوزته على 7 فروش حشيش، وبحوزته سلاح أبيض (مطواة)، ومبلغ مالي 500 جنيه.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم ضبط بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، استعدادًا لترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية.



وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها.

تمكن قسم شرطة الوراق، من ضبط عاطل، لحيازته على كمية من مخدر الحشيش، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه عدة للبيع، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق