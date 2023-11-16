وكيل صحة سوهاج يناقش آليات وخطط العمل بالإدارات الفنية

عقد الدكتور أحمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، سلسلة من الاجتماعات بمكتبه بديوان عام مديرية الصحة بسوهاج وذلك لمناقشة خطط العمل وألياته خلال الفترة المقبلة والمعوقات التي تقابل كل إدارة اثناء عملها لايجاد الحلول لها لتكون قادرة على أداء الخدمات المنوطه بها على أكمل وجه .

واستقبل وكيل وزارة الصحة، الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بحضور الدكتورة رجاء حسين مدير عام المتوطنة بالمديرية وفريق العمل بالإدارة وعرضت مدير عام المتوطنه خطة عمل الإدارة والمعوقات وطرح الحلول لها كما التقى إدارة الرعاية الحرجة و العاجلة وذلك في حضور الدكتورة شيماء أحمد مدير الإدارة ومديري الطوارئ بالمستشفيات المختلفة وناقش وكيل وزارة الصحة عمل الإدارة مؤكدا على اهميتها وعملها على مدار الساعة ومسئوليتها عن التنسيق بين المستشفيات وخدمه ال 137، مثمناً دور العاملين بها في انقاذ حياة المصابين و المرضي وتوفير النقل الآمن لهم بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية وكذلك التقى أيضا باداره العلاج الحر وبحضور الدكتور محمد محسن عساف مدير إدارة العلاج الحر و فريق الإدارة مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مراكز المحافظة لضمان تقديم خدمة طبية أمنه للمرضى المترددين علىها.

وفي نفس السياق التقى وكيل وزارة الصحة بادارة التمريض وذلك في حضور ا. هدى جاد مدير إدارة التمريض وفريق عملها بالإدارة وتم مناقشه خطة عمل إدارة التمريض وكوادرها بالمستشفيات مؤكدا على الدور الأساسي والرئيسي لهيئة التمريض في خدمة وعلاج المرضي