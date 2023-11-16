صحة الشرقية: إجراء 6 عمليات وصلات شريانية لمرضى الكلى بمستشفى الزقازيق العام

أجرى الفريق الطبي بمستشفي الزقازيق العام، بقيادة الدكتور أيمن سالم أستاذ الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الزقازيق، ٦ عمليات جراحية ذات مهارة لتركيب وصلة شريانية لمرضى الكلى، وذلك بقرارات علاج على نفقة الدولة، والتي تمت جميعها بفضل الله بنجاح.

وأشرف على إجراء الجراحات الست الدكتورة سارة إبراهيم مدير إدارة الكلى الصناعى بالمديرية، والدكتور أحمد عبدالسلام مدير المستشفى.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، وللدكتور أيمن سالم، وللفريق الطبي من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى بمحافظة الشرقية.