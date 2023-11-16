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رياضة

محمد صلاح يوقع على ثالث أهداف مصر أمام جيبوتي

محمد صلاح
محمد صلاح

نجح المنتخب الوطني في التقدم بالهدف الثالث على نظيره الجيبوتي ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي لحساب التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
 

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جاء الهدف عبر الدولي محمد صلاح مع الدقائق الأولى من زمن اللقاء ، ليحرز صلاح هاتريك خلال المباراة .
وانتهت أحداث الشوط الأول بين منتخب مصر ونظيره جيبوتي، بهدفين دون رد لصالح الفراعنة.

وسجل محمد صلاح هدف التقدم عن طريق عرضية من الجانب الأيسر ليسددها صاروخيه لتسكن الشباك فى الدقيقة 16 معلنا الهدف الأول، واستطاع الفرعون المصري مو صلاح تعزيز أهداف مصر بالهدف الثاني في الدقيقة 22 من ضربة جزاء لتصبح النتيجة هدفين دون رد وينتهى الشوط الأول بثنائية نظيفه.

تشكيل منتخب مصر أمام جيبوتي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - أحمد فتوح.
خط الوسط: محمد النني - مروان عطية - أحمد سيد زيزو.
خط الهجوم: عمر مرموش  - مصطفى محمد - محمد صلاح.

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