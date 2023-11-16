حبس سائق 4 أيام لسرقته 12 شاشة كمبيوتر بأطفيح

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس عامل وسائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة 12 شاشة كمبيوتر من داخل إحدى الجهات الحكومية بمركز أطفيح.



باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع القبض على عامل وسائق عامل وسائق لقيامهما بسرقة (12 شاشة كمبيوتر) من داخل إحدى الجهات الحكومية بمركز أطفيح، واعترفا المتهمان بالواقعة.

واعترفا المتهمان بارتكابهما للواقعة، أنهما سرقا 12 شاشة كمبيوتر، وكانا ينويان لبيعهم مقابل مبالغ مالية.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط عامل وسائق لقيامهما بسرقة (12 شاشة كمبيوتر) من داخل إحدى الجهات الحكومية بدائرة مركز شرطة أطفيح.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المسروقات.