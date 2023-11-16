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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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صحة البحيرة تنظم قافلة طبية مجانية بقرية المعدية بإدكو

أعمال القافلة الطبية
أعمال القافلة الطبية

 نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية المعديه بإدكو ، يومي الأربعاء والخميس ، تحت رعاية الدكتور هاني جميعه وكيل الوزارة.

 وتمكنت القافلة من الكشف على ١٢٦١ مواطنًا مجانا ، من خلال ٩ عيادات طبية.  

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة ( عيادتي الباطنة ٣١١- عيادة الأطفال ٢١٩ - الجراحة  ١١٠- النساء ١١٩ - تنظيم الأسرة ٣٠- العظام ٢٤٥- الأنف والأذن ١٧١ - الأسنان ٥٦)، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان. 

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة، لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية ،وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

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