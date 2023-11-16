الأدوية الخافضة للحرارة تؤثر سلبًا على الكبد والكلى

حذرت الطبيبة العامة تاتيانا رومانينكو من العواقب السلبية للاستخدام غير المنضبط للأدوية ذات التأثيرات الخافضة للحرارة.

ونصحت الدكتورة رومانينكو باتباع التعليمات المرفقة مع الأدوية الخافضة للحرارة بدقة، ويرتبط استخدامها غير المنضبط ارتباطًا وثيقًا بخطر حصول الجسم على جرعة عالية جدًا - وقد تكون عواقب ذلك خطيرة جدًا.

وأكدت تاتيانا رومانينكو أن الاستخدام غير المنضبط لخافضات الحرارة يؤثر سلبًا على الكبد والكليتين، وتناول الأدوية الخافضة للحرارة بكميات كبيرة يمكن أن يكون له تأثير سلبي على عمل الكبد والكلى.

وقالت المعالجة في مقابلة مع موسكو 24: "كلا هذين العضوين مهددان، لأنه يتم التخلص من المخدرات من خلالهما".

وأوضحت الأخصائية أن استخدام الأدوية الخافضة للحرارة ينصح عادة في الحالات التي تصبح فيها درجة حرارة الجسم مرتفعة جداً (أكثر من 38.5 درجة).

ولكن في بعض الأحيان يتفاعل الجهاز المناعي بشكل مبالغ فيه مع العدوى، ونتيجة لذلك، تظهر الأعراض الشديدة بسرعة، لذلك حتى عند درجة حرارة 38 درجة يمكن أن يشعر الشخص بتوعك شديد في هذه الحالات، يمكنك أيضًا استخدام الدواء.