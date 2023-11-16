تنفيذي البحيرة يستعرض الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

استعرض مجلس تنفيذي محافظة البحيرة، التجهيز للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر ،إنعقادها داخل الجمهورية أيام 10, 11, 12 ديسمبر 2023 ،حيث تشارك المحافظة بـ 672 مقر انتخابي بإجمالي 855 لجنة فرعية بالإضافة إلي 24 لجنة للوافدين من خارج المحافظة ويبلغ عدد الناخبين بالمحافظة أكثر من 4 مليون مواطن ومواطنة.

جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذى اليوم الخميس برئاسة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، بحضور اللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام للمحافظة، و كامل غطاس - السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ،ومديري المديريات الخدمية ،ومسئولي شركات المرافق العامة والمشروعات الإنتاجية، والمرور والحماية المدنية، وذلك بقاعة الاجتماعات بمجمع دمنهور الثقافى.

وشدد اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة، على ضرورة تجهيز المقار الإنتخابية والوقوف على توافر كافة الإمكانيات والتجهيزات الإدارية واللوجستية بها، والتي من شأنها التسهيل والتيسير على الناخبين والجهات المشاركة، مؤكدا على أهمية مشاركة المواطنين وممارستهم لحقوقهم السياسية، فى أجواء ملائمة توفرها مؤسسات الدولة لضمان هذا الحق الدستوري.

وعلى هامش إجتماع المجلس التنفيذي وفى ضوء خطة المحافظة لتشجيع العناصر المتميزة، قامت نائب محافظ البحيرة بتكريم عدد من العاملين بالوحدات المحلية لمراكز وادى النطرون وكفر الدوار وأبو المطامير وشركة مياه البحيرة، وذلك لمشاركتهم فى مجابهة السيول بمحافظة مطروح أكتوبر 2023، كما قامت بتكريم عدد من رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية والسعي المستمر لتحقيق أفضل المعدلات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.