نائب محافظ البحيرة تناقش الإستعدادات لإستقبال فصل الشتاء

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الاستعداد لموسم الشتاء وسقوط الأمطار، حيث وجهت الوحدات المحلية بتكثيف أعمال تطهير وتسليك صفايات الأمطار ومطابق الصرف الصحي ومراجعة كافة الأعمال فى هذا الشأن، مع وضع سيارات الكسح والشفط والنافوري موضع الجاهزية وتوزيعها بالأماكن المحتاجة، وفى المناطق المنخفضة الأكثر تجمعاً لمياة الأمطار، مشددة على رفع درجة الإستعداد والمتابعة المستمرة لمناسيب الترع والمصارف والتأكد من إنتظام عمل جميع محطات الرفع والصرف بكامل طاقتها.

جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة البحيرة ، بحضور اللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام للمحافظة، و كامل غطاس - السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ،ومديري المديريات الخدمية ،ومسئولي شركات المرافق العامة والمشروعات الإنتاجية، والمرور والحماية المدنية، وذلك بقاعة الاجتماعات بمجمع دمنهور الثقافى.

واستعرض الاجتماع، بعض التقارير الخاصة بإدارات المحافظة للوقوف على الموقف الحالى بها ومنها عرض إدارة التخطيط والمتابعة لموقف الخطة الاستثمارية، وعرض إدارة أملاك الدولة لموقف (التعديات/ التقنين) وعرض إدارة التخطيط العمراني لموقف التصالح، وعرض المركز التكنولوجي للكم التراكمي، وكذا عرض تقرير عن الموقف التنفيذي لقانون المحال العامة رقم 154 وعرض منظومة الشكاوي الحكومية وعرض مركز معلومات المحافظة عن موقف اللجان الانتخابية.