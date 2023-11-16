المنظمة الدولية للفرانكفونية تعتبر السجل الانتخابي في توغو "موثوقا"

أعلنت مراجعة أجرتها مؤخرا المنظمة الدولية للفرانكوفونية، أن السجل الانتخابي في توغو موثوق، استعدادا للانتخابات التشريعية والإقليمية المقبلة.

تهدف المراجعة ، التي أجراها ثلاثة خبراء في لومي في الفترة من 20 إلى 27 أكتوبر 2023 ، إلى تقييم شفافية ودقة السجل الانتخابي.

وتستعد توغو، وهي دولة في غرب أفريقيا يقودها الرئيس فور غناسينغبي منذ عام 2005، لإجراء انتخابات حاسمة زادت من حدة التوترات السياسية.

ويواجه الحزب الحاكم، الاتحاد من أجل الجمهورية، تحديا من المعارضة المعبأة.

في حين أن الموعد الدقيق للانتخابات لا يزال غير محدد ، ألمح الرئيس فور غناسينغبي إلى حدوثها هذا العام خلال رغبات العام الجديد في 31 ديسمبر.

شهدت البلاد استقرارا سياسيا واستمرارية منذ أن خلف فور غناسينغبي والده، الجنرال إياديما غناسينغبي، الذي حكم لمدة 38 عاما بقبضة سلطة.

واعتمدت مراجعة الحسابات، التي بدأت بناء على طلب السلطات التوغولية، نهجا تعاونيا يشمل اللجنة الانتخابية، وخبراء المنظمة الدولية للفرانكفونية، وممثلي الأحزاب السياسية الرئيسية، والمجتمع المدني التوغولي. وخلصت النتائج، التي قدمتها ديزيريه نياروهيريرا، المستشارة الخاصة لأمين الفرانكوفونية، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن السجل الانتخابي موثوق بما فيه الكفاية لتيسير الانتخابات المقبلة في ظل ظروف من الثقة.

صرح نياروهيريرا، أجرى الخبراء أنشطتهم بشكل مستقل، وأجروا تحليلا دقيقا وموضوعيا للإطار القانوني والتشغيلي، والإطار التقني والحاسوبي، والديموغرافيا الانتخابية في توغو،.

تم تسليم تقرير التدقيق رسميا إلى داغو يابري، رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة (CENI). ويتسم هذا التطور بالأهمية لأن المعارضة التوغولية طعنت تاريخيا في السجل الانتخابي في الفترة السابقة للانتخابات.

وفي عام 2015، أرسلت المنظمة الدولية للفرانكفونية بعثة من الخبراء إلى لومي لمساعدة اللجنة الانتخابية وسط منافسة قوية من المعارضة.

كما قاطعت المعارضة الانتخابات التشريعية في عام 2018، مشيرة إلى "مخالفات" وحثت أنصارها على عدم التسجيل في القوائم الانتخابية.

هذه المرة، حشد قادة المعارضة مؤيديهم بشكل استراتيجي خلال التعداد الأخير الذي أجري في الفترة من 29 أبريل إلى 14 يونيو 2023.

أدت المشاركة النشطة إلى إقبال ملحوظ في مراكز توزيع بطاقات الناخبين في جميع أنحاء البلاد.

أعربت لوكالة فرانس برس في 29 أبريل، «إنها عملية حاسمة بالنسبة لنا، بهدف الحصول على سجل انتخابي موثوق به وتسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين المؤهلين».

وشددت بريجيت أدجاماغبو جونسون، منسقة "الديناميكية من أجل أغلبية الشعب"، وهي ائتلاف من الأحزاب السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، على أهمية العملية.

وبينما تنتظر توغو الانتخابات المقررة، فإن تأييد المنظمة الدولية للفرانكفونية لموثوقية السجل الانتخابي يضيف طبقة من الثقة إلى العملية الانتخابية، مما يمهد الطريق لمنافسة سياسية تتم مراقبتها عن كثب في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.