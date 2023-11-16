البحيرة تناقش خطط مواجهة التعديات على الأراضي والبناء المخالف

عقد اليوم اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بحضور اللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام للمحافظة، و كامل غطاس - السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ،ومديري المديريات الخدمية ،ومسئولي شركات المرافق العامة والمشروعات الإنتاجية، والمرور والحماية المدنية، وذلك بقاعة الاجتماعات بمجمع دمنهور الثقافى.

واستهلت نائب محافظ البحيرة الاجتماع بتقديم التهنئة لكل من اللواء السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد وذلك لتجديد الثقة بهم ومد خدمتهم لمدة عام آخر، متمنية لهم التوفيق والنجاح فى تحقيق صالح الوطن والمواطنين والعمل على خدمة أبناء المحافظة.

وأكدت بلبع، ضرورة التصدى لظاهرة التعديات بالبناء المخالف بكل أنواعه ومواجهة المعوقات التى تعرقل اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة مخالفات البناء والتعدى على أملاك الدولة، مشيرة إلى أهمية دور المتغيرات المكانية فى أعمال الإزالات، مشددة على استمرار حملات إزالة التعديات والتزام رؤساء الوحدات المحلية بضوابط النيابة العامة وقيام موظفيهم بتحرير المحاضر بالضوابط المعمول بها لتحقيق المخالفة لأثرها القانونى، موجهة تحية شكر وتقدير لمديرية أمن البحيرة لدورها البارز والمهم فى تحقيق المستهدف من حملات إزالة التعديات.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة استمرار إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة 50 % وذلك بالمصالح الحكومية وتنفيذ كل تعليمات الدكتور رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.