منتخب مصر يتأهل لنهائي بطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة

قدم منتخبنا الوطنى البارالمبى للكرة الطائرة للرجال مباراة قوية أمام المنتخب الألماني فى الدور قبل النهائى ضمن منافسات بطولة العالم التى تستضيفها القاهرة على ملاعب الصالات المغطاة بنادى النادى بالعاصمة الإدارية ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والتى تستمر حتى بعد غد السبت ، وتعد آخر محطة من محطات التأهل للدورة الأوليمبية المقبلة بباريس 2024 ، وفاز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ، ليتأهل منتخبنا للمباراة النهائية لمواجهة المنتخب الإيرانى القوى بعد غد السبت فى ختام البطولة ، وكان يحتاج منتخبنا للفوز فى هذا اللقاء لاستمرار مسيرته نحو الوقوف على منصات التتويج ، بعد أن تأهل لهذا الدور بعد الفوز على العراق ورواندا واليابان على الترتيب بنتيجة واحدة بثلاثة أشواط دون رد ، فى الوقت الذى تأهل المنتخب الألمانى بعد الفوز على المنتخب البرازيلي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد .

ويلعب اليوم فى منافسات الرجال منتخب رواندا مع الجزائر ، والهند مع فرنسا ، وبريطانيا مع رواندا ، والعراق مع الصين ، واليابان مع البرازيل ، وإيران مع أوكرانيا ، وفى منافسات السيدات يلتقى منتخبنا الوطنى مع نظيره الكندى ، كما يلعب المنتخب الأوكرانى مع نظيره الصينى ، وألمانيا مع سلوفينيا ، رواندا مع البرازيل .

قال اللواء منصور درويش نائب رئيس الاتحاد ونائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة والمتحدث الرسمى للبطولة والاتحاد إن منتخب مصر للرجال تمكن من حسم الموقعة الصعبة أمام المنتخب الألمانى القوى ، مشيرا إلى أن الفوز على الماكينات الألمانية وضع مصر بنسبة كبيرة على منصات التتويج والمنافسة على أحد المراكز الأربعة الأولى ، لافتا إلى أن المنتخب قدم مباراة قوية أمام نظيره اليابانى ، وظهر جميع اللاعبين بحالة فنية وبدنية ممتازة ، وكلل اللاعبين جهودهم بالف ز على المنتخب الألمانى ، ليصبح أمام خطوة واحدة للتأهل إلى الدورة الأوليمبية للمرة التاسعة فى تاريخه على التوالى .

أضاف اللواء منصور درويش أن منتخب السيدات يواجه مباراة صعبة اليوم ، عندما يلعب مع الكندى اليوم فى مباريات تحديد المراكز من الخامس وحتى المركز الأخير ، مؤكد أن المنتخب تحسن أداءه فى لقاء منغوليا أمس ، مشيرا إلى أن الهزيمة من المنتخب الصينى كانت طبيعية لقوة المنافس الذى يحمل لقب العالم ، فضلا عن

حداثة تكوين منتخب مصر ، ومعظم لاعباته من العناصر الجديدة وصغيرة السن والتى تعد أمال منتخبنا فى السنوات المقبلة ، بعدما يمتلكون الخبرات من كثرة المباريات والبطولات إلى يعدها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور مصطفى صادق للمنتخب للمشاركة فيها فى الفترات المقبلة ، ومع ذلك قدمت لاعبات مصر مباراة لا بأس بها أمام الصين ، رغم فارق الإمكانيات الفنية والمهارية بين منتخبنا ونظيره الصينى ، ولكن تغير الحالة فى لقاء منغوليا واستطعنا حسم المباراة .



ويقف أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور مصطفى صادق رئيس اتحاد الكرة الطائرة البارالمبى ، صفا واحدا خلف المنتخبين فى لقائى اليوم ، والتى تضم

اللواء منصور درويش نائب رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس الاتحاد ، والدكتور أحمد منطاش أمين صندوق الاتحاد ورئيس اللجنة المالية بالبطولة , والسيد غريب إدريس ، والسيد عصام محمد رئيس لجنة الحكام بالبطولة ، ونادية يوسف أعضاء مجلس الإدارة ، والدكتورة هويدا مندى مديرة البطولة ، وهشام السيد مساعد مديرة البطولة ، والسيد أمين عبد المنعم إبراهيم المدير التنفيذى للاتحاد ، على تشجيع ومساندة منتخبينا فى لقائى اليوم والشد من أزر اللاعبين واللاعبات لتقديم مستوى قوى خلال المباراتين .

واسفرت نتائج أمس فى منافسات الرجال عن فوز بريطانيا على الجزائر ، وإيران على العراق ، ورواندا على فرنسا ، بنتيجة 3/0 ، فى حين فاز منتخبى أوكرانيا وألمانيا على الصين والبرازيل على الترتيب بنتيجة 3/1 ، وفى منافسات السيدات فازت الصين على المانيا ، والبرازيل على أوكرانيا ، وكندا على هولندا بثلاثة أشواط نظيفة ، ومصر على منغوليا 3/1 .

يضم منتخب السيدات اللاعبات ، إسراء إسماعيل ، نورا عبد الحليم ، أسماء أحمد ، نبيلة عبد الباقي ، شيماء سيد ، رجاء حسين ، أسماء بدر ، هوانم حليم ، غادة محمد ، سهيلة طه ، أسماء سيد ، زينب فوزي ، نورهان صلاح ، ياسمين هاني ، سعده سيد , الشيماء محمد ، ومعهن الجهاز الفنى

بقيادة الدكتور محمد عبد الشافي المدير الفني ، وصبري البرعي مدربا .

أما منتخب الرجال فيضم اللاعبين ، هشام صلاح الدين ، ياسر سعد ، محمد عبد الله ، السيد موسى ، عبد النبي حسن ، أحمد محمد فضل ، أشرف زغلول ، مطاوع عبد الباقي ، محمد سعد ، حسام مسعود ، أحمد محمد خميس ، زكريا السيد ، أحمد محمد حسن ، محمد إبراهيم ، أنور رمضان ، حماده سيد ، فارس محمد ، محمد حمدي ، محمد السيد ، عبد الله رزق ، ومعهم اللواء أيمن العفيفى مديرا فنيا ، وطاهر البهائي مدربا عاما ، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري .

يشارك في البطولة 17 دولة ، هى الجزائر ، والبرازيل ، وكندا ، والكونغو ، وفرنسا ، وألمانيا ، وبريطانيا العظمى ، والهند ، وإيران ، واليابان ، ورواندا ، والصين ، وأوكرانيا ، ومنغوليا ، وهولندا ، وسلوفينيا ، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة .