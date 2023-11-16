جامعة الزقازيق ضمن أفضل 50 جامعة عربية طبقاً لتصنيف التايمز البريطاني

أظهر تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي لعام 2023، تحقيق جامعة الزقازيق تقدماً متميزاً من خلال الحفاظ على الترتيب ضمن أفضل 50 جامعة على مستوى الجامعات العربية للعام الثاني علي التوالي.

أعلن الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، نتيجة تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي للجامعات العربية في إصداره الثاني لتصنيف الجامعات بالعالم العربي لعام 2023، حيث جاء ترتيب جامعة الزقازيق على مستوى جامعات العالم العربي الذي تم تصنيفهم في هذا الإصدار بالمركز الـ 42 ضمن 313 جامعة ومؤسسة تعليمية في 18 دولة عربية وهم: مصر والسعودية، والإمارات، والكويت، والعراق، وتونس، والجزائر، والمغرب، والأردن، ولبنان، وفلسطين، وقطر، وعمان، والبحرين، اليمن، الصومال، ليبيا.

واحتلت جامعة الزقازيق المركز الـ 7 محليا على مستوى الجامعات المصرية الحكومية التي تم تصنيفها في هذا الإصدار.

أشاد الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق ، بالانجاز الذى تم تحقيقه وحصول الجامعة على ترتيب عالمى متميز، مشيدا بالمجهودات المبذولة والخطوات التي يتم اتخاذها نحو الارتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمي بالجامعة، بهدف تحقيق مستوى عالي من التميز والريادة الإقليمية والدولية.

وأكد إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، اهتمام الجامعة بالبحث العلمي، وتواصل العمل وبذل المزيد من الجهود، فضلاً عن توفير الإمكانيات الضرورية من أجل الإرتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة، والسعي المستمر بهدف الوصول إلى مستوى أفضل الجامعات العربية والعالمية، موجها بأهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وأشار الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، إلى أن هذا التصنيف حيث يستند إلى ثلاثة عشر مؤشراً لقياس أداء الجامعات في خمسة محاور هي: التدريس والبحث العلمي، والاستشهادات المرجعية، والسمعة الدولية والدخل من الصناعة

وذكر أن الجامعة حصلت في المحاور الخمس بالتصنيف على 86.7 بمحور الاستشهادات المرجعية، كما حصلت على 59.9 بمحور السمعة الدولية، 73.9 بمحور البحث العلمي، 64.8 بمحور التدريس، و67.4 بمحور الدخل من الصناعة.

وأوضحت الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء والتصنيف الدولى، أن تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي لجامعات العالم العربي يعتمد على نفس منهجية تصنيف التايمز لجامعات العالم، مع إجراء بعض التعديلات وتضمين بعض المقاييس الجديدة لتعكس ميزات ومهام الجامعات في المنطقة العربية، حيث يستند إلى ثلاثة عشر مؤشراً لقياس أداء الجامعات في خمسة محاور هي التدريس والبحث العلمي، والاستشهادات المرجعية، والسمعة الدولية والدخل من الصناعة.

وأشارت مستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء والتصنيف الدولي، الى أن تقدم الجامعة في مؤشرات تصنيف التايمز، يرجع إلى سياسات البحث العلمي وزيادة النشر الدولي، فضلا عن جودة الأبحاث المُشتركة في تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالي تمتعها بفرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير.

ونوه الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولى، إلى أهمية هذا التصنيف،وأن الجامعة تولى اهتماما كبيرا للمشاركة ومتابعة التقدم في هذه التصنيفات العالمية، لأنها تعطى الجامعة مكانتها العربية والدولية المميزة والتي تعود بالنفع على كل من المجتمع الجامعى والبيئة المحيطة، موضحا أهمية تصنيف التايمز كأحد التصنيفات العالمية المهمة.