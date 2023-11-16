المحلة تستعرض اصطفاف المعدات لمجابهة الأزمات والكوارث

استعدت اليوم رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى، برئاسة اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى لمجابهة الأزمات و الكوارث خلال عرض اصطفاف للمعدات (معدات الوحدات المحلية و الجراج المركزى)، تم إقامته بمصنع تدوير المخلفات الصلبة بطريق المحلة / الجابرية مع تواجد أكثر من 100 معدة جاهزة للعمل

وقد تم اليوم اصطفاف أكثر من 100 معدة جاهزة للعمل فى حالة الطوارئ تضم سيارات القلاب سعة 5 طن و 10 طن و سيارات النقل سعة 20 طن و اللوادر الزاحفة و المفصلية و التروسيكلات و مقطورات الكسح و الزراعية و الجرارات و أبراج الكهرباء و سيارات شفط و رش المياة

وأكد رئيس مركز المحلة، أن إصطفاف اليوم استهدف التأكد من الإستعداد لموسم سقوط الأمطار و مجابهة الأزمات و الكوارث و تكثيف حملات النظافة و إزالة المخالفات و الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين