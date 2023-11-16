الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

المحلة تستعرض اصطفاف المعدات لمجابهة الأزمات والكوارث

اصطفاف المعدات
اصطفاف المعدات

استعدت اليوم رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى، برئاسة اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى لمجابهة الأزمات و الكوارث خلال عرض اصطفاف للمعدات (معدات الوحدات المحلية و الجراج المركزى)، تم إقامته بمصنع تدوير المخلفات الصلبة بطريق المحلة / الجابرية مع تواجد أكثر من 100 معدة جاهزة للعمل

وقد تم اليوم اصطفاف أكثر من 100 معدة جاهزة للعمل فى حالة الطوارئ تضم سيارات القلاب سعة 5 طن و  10 طن و سيارات النقل سعة 20 طن و اللوادر الزاحفة و المفصلية و التروسيكلات و مقطورات الكسح و الزراعية و الجرارات و أبراج الكهرباء و سيارات شفط و رش المياة

وأكد رئيس مركز المحلة، أن إصطفاف اليوم استهدف التأكد من الإستعداد لموسم سقوط الأمطار و مجابهة الأزمات و الكوارث و تكثيف حملات النظافة و إزالة المخالفات و الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

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