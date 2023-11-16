Intelligent Systems تكشف عن حلولها للذكاء الاصطناعي في Cairo ICT”23

قال المهندس حسام عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة Intelligent Systems ISYS، إن الشركة تعتز وتفتخر بكونها راعي الرقمنة بالمعرض بالإضافة إلى مشاركتها لأول مرة في المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT”23، ورغم أن عمر الشركة 7 سنوات فقط، فإن لديها أكثر من 60 عميل من كبار المؤسسات في القطاعات المالية والمصرفية ولديها خدمات التحليل والذكاء الاصطناعي وتركز في الفترة المقبلة على التحويلات والمدفوعات الرقمية.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لإطلاق النسخة السابعة والعشرين من فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT '23 الحدث التقني الأعرق والأبرز في المنطقة والذي تنظمه شركة "تريد فيرز إنترناشيونال"، خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأضاف حسام عبد السلام أن شركة Intelligent Systems ISYS لديها حلول للبنية التحتية وإدارة البيانات، وسوف تعقد مجموعة من الجلسات النقاشية والتحليلية خلال مشاركتها الأولى في الدورة السابعة والعشرين لمعرض ومؤتمر Cairo ICT، وقد توسعت في الإمارات العربية، وافتتحت مكتب في المملكة العربية السعودية وتستهدف التوسع في إفريقيا أيضاً.

وتأتي الدورة السابعة والعشرين برعاية رئيسية من شركة "ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية"، والشريك الاستراتيجي "إي فاينانس"، والشريك التكنولوجي "هواوي"، وراعي اللقب "دل تكنولوجيز"، والراعي البلاتينى "ايجيبت تراست" و"البنك التجاري الدولي – مصر "CIB.

كما أن الراعي الأمني هو "فورتينت"، وراعى الرقمنة "inelegant systems"، ورعاة البنية التحتية الذكية ICT MISR وIOT MISR، وبرعاية ذهبية من "خزنة داتا سنتر" و"مجموعة بنية"، ورعاية فضية من "network International" و"SAP".

وتأتي شركة HILIGHTS شريكاً لحلول المؤتمرات، و"اورنچ" شريكاً للاتصالات و"مايكروسوفت" راعيا للذكاء الاصطناعي، ورعاة الـ VIP كل من الهيئة العربية للتصنيع وZero Tech"".