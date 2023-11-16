سيليكون 21 تستعرض حلولها الأمنية المتخصصة في CairoICT

أعلنت رسميا سيليكون 21 الشركة المصرية الرائدة في مجال التكنولوجيا والقيمة المضافة عن مشاركتها في المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وافريقيا Cairo ICT 2023 والذي يعقد خلال الفترة من 19-22 نوفمبر الحالي.

وتأتي مشاركة سيليكون 21 ترجمة للعلاقات الوطيدة بينها وبين شركة F5 العالمية والتي تعتبر أكبر لاعب في مجال الامن المعلوماتي والسيبراني على مستوى العالم.

أعرب الدكتور حازم الشرباصي، رئيس مجموعة سيليكون 21 عن سعادته بهذه المشاركة، مؤكدا ان سيليكون 21 منذ اليوم الأول لانطلاق اعمالها في السوق المصرية تتواجد بقوة في المعرض سواء من خلال جناح خاص بها او من خلال الشركات العالمية التي تمثلها في السوق المصرية، حيث اختارت مؤخرا F5 شركة سيليكون 21 موزعا معتمدا لمنتجاتها في السوق المصرية انطلاقا من خبرات سيليكون 21 الواسعة في مجال توزيع ودعم الحلول التكنولوجية في السوق المصرية، علاوة على تعزيز التواجد الإقليمي لشركة F5 في السوق المحلية يمثل اختيار F5 لموزع رسمي في حجم شركتنا جزءًا من استراتيجيتها لتعزيز تواجدها وخدماتها في السوق الإقليمية ، إضافة الى تعزيز القدرة على التسويق والدعم: حيث يُتيح هذا الاختيار لعملاء F5 في مصر الوصول إلى خدمات مُحسنة من حيث التسويق والدعم الفني.

ومن جانبه، قال تامر جلال، رئيس قطاع التسويق بمجموعة سيليكون 21 إنه من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية نتطلع إلى تقديم خدمات متميزة ودعم فني لعملائنا من خلال هذه الشراكة، خاصة وان الشركة نجحت في الحفاظ على نسب نموها خلال العام الحالي رغم التحديات العالمية والاقتصادية التي شهدتها البلاد.

وأضاف أن الشركة عازمة على المضي قدما نحو الاستثمار في عدد من المجالات التي تعكس رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي والشمول المالي ، مشيرا أن الشركة تخطط للانتقال لمقرها الجديد بالقاهرة الجديدة خلال عام 2024 والمقام على مساحة تزيد عن 5 ألاف متر مربع، وهو مايؤكد على الثقة التي تتمتع بها السوق المصرية في أعمال الشركة.