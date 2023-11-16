ICT Misr وIoT Misr تكشفان حلولاً جديدة في معرض Cairo ICT”23

قال محمد المفتي رئيس مجلس إدارة شركة "ICT Misr"، إن الشركة تسعد بمشاركتها الثانية في معرض ومؤتمر "Cairo ICT”23"، كما تفتخر بوجودها كراعٍ للبنية التحتية للدورة السابعة والعشرين لعام 2023، وسوف تقدم حلولاً جديدة في التكنولوجيا المالية والمصرفية وتكشف عن حلول جديدة ومبتكرة لإحداث نقلة نوعية في القطاع المالي.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لإطلاق النسخة السابعة والعشرين من فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT '23 الحدث التقني الأعرق والأبرز في المنطقة والذي تنظمه شركة "تريد فيرز إنترناشيونال"، خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأضاف أن الشركة سوف تقدم بشكل خاص حلول البنوك الرقمية لتساعد في نهضة القطاع في وقت قياسي، كما سوف يكون هناك شراكات عالمية، وتقدم الشركة نموذجاً عملياً داخل جناحها لتمكين المدن الذكية من تعزيز استخدام الموارد وتقليل استهلاك الطاقة عبر خدمات شركة "IoT Misr" الشقيقة، فضلاً عن دورها المعهود في التحول الرقمي للقطاع الصناعي وخدمات انترنت الأشياء.

ولفت إلى أن الخدمات الجديدة سوف تأتي إلى جانب التركيز الأساسي لشركة "ICT Misr" في الكشف عن الحلول الرئيسية للشركة في تحليل البيانات واستعادة البيانات والحلول المقدمة للقطاع المصرفي، وكذلك حلول "IoT Misr" المقدمة للمصانع عبر خدمات إنترنت الأشياء لزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف.

وتأتي الدورة السابعة والعشرين برعاية رئيسية من شركة "ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية"، والشريك الاستراتيجي "إي فاينانس"، والشريك التكنولوجي "هواوي"، وراعي اللقب "دل تكنولوجيز"، والراعي البلاتينى "ايجيبت تراست" و"البنك التجاري الدولي – مصر "CIB.

كما أن الراعي الأمني هو "فورتينت"، وراعى الرقمنة "inelegant systems"، ورعاة البنية التحتية الذكية ICT MISR وIOT MISR، وبرعاية ذهبية من "خزنة داتا سنتر" و"مجموعة بنية"، ورعاية فضية من "network International" و"SAP".

كما تأتي شركة HILIGHTS شريكاً لحلول المؤتمرات، و"اورنچ" شريكاً للاتصالات و"مايكروسوفت" راعيا للذكاء الاصطناعي، ورعاة الـ VIP كل من الهيئة العربية للتصنيع وZero Tech"".