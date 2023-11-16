PROMON تستعرض حلولها لحماية تطبيقات الأجهزة المحمولة في Cairo ICT

تعتزم شركة Promon الرائدة عالمياً في مجال حماية التطبيقات على الأجهزة المحمولة والهواتف الذكية من عمليات القرصنة، المشاركة في الدورة السابعة والعشرين للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT”23، خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وشركة Promon هي الشركة التي اخترعت في عام 2006 مبدأ حماية التطبيقات على أجهزة الكمبيوتر ومن هنا انطلقت مهمتها، واليوم أنظمتها تحمي أكثر من مليار مستخدم حول العالم من عمليات القرصنة التي تحدث على التطبيقات الذكية.

وقال شربل دياب نائب رئيس المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا والهند، بشركة PROMON، إنها المرة الأولى التي تشارك فيها Promon بأي معرض في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، واختارت أن تبدأ مشاركتها الأولى من مصر، وخاصة معرض كايرو آي سي، لما يمثله من أهمية كبيرة لقطاع التكنولوجيا والاتصالات.

وأضاف أن المشاركة في معرض كايرو أي سي تي ستكون بحضور عدد من كبار مدراء ومسؤولي شركة Promon القادمين خصيصاً من أوروبا لأول مرة بهدف المشاركة في معرض Cairo ICT، لما يقدمه من فتح قنوات مهمة تعود بالفائدة على الشركات العارضة والعملاء على السواء.

وكشف أن أنظمة وحلول Promon مطبقة ومستخدمة في السوق المصري، وخاصة في القطاع المصرفي منذ حوالي 6 سنوات، حيث إن هناك 10 بنوك رائدة في مصر تعتمد على Promon SHIELD في حماية تطبيقاتها على الهواتف الذكية من أي عملية اختراق.

وأكد أن مصر تعتبر من أكبر الأسواق للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبالتالي وضعت PROMON خطة عمل طموحة لتوسيع نشاطاتها من خلال تعيين شبكة من الشركاء والموزعين المحليين داخل مصر بما يساهم في تعزيز سرعة تقديم خدماتها للسوق المصرية.