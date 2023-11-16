وسيم بطرس: استعدادات مكثفة مع سفير مصر بكندا للانتخابات الرئاسية

قال المهندس وسيم بطرس، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، ورئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج، إن هناك تنسيق كامل مع السفير احمد حافظ سفير مصر لدي كندا ، لمتابعة إستعدادات الإنتخابات الرئاسية للمصريين، لافتًا أنه يبذل مجهود كبير في التواصل وخدمة الجالية المصرية هنا.



وأكد “بطرس”، في تصريحات خاصة لـ “الوفد”، أنه يقوم بعمل حملات توعية داخل كندا لتوعية وحث المصريين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك بالتنسيق الكامل مع السفير احمد حافظ الذي يقوم بمجهود كبير جدا لخدمة الجالية في كل المجالات.



وأضاف رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، “ايضا تم الاجتماع عن طريق الزووم مع المستشار احمد البنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية العليا للانتخابات وذلك لتوضيح كل الإجراءات والإجابة علي جميع اسئلة المصريين في الخارج”.



وتابع: " قمت بعمل مجموعة من اللقاءات التلفزيونية في القنوات المصرية والجرائد المصرية ووسائل التواصل الاجتماعي المنتشرة في كندا وهذا ضمن حملة التوعية والحث علي مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات ، كما يقوم بالتعاون مع اعضاء مجلس ادارة الاتحاد في كندا

الدكتور مدحت معوض نائب رئيس الاتحاد في كندا، والأستاذة رشا المندراوي عضو مجلس الادارة ومسؤلة العلاقات العامة بتورنتو وضواحيها و الاستاذة مروة غراب عضو مجلس الادارة ومديرة المكتب في ولاية ألبرتا بعمل حملة مكثفة في السوشيال ميديا لتوعية وحث المصريين في الخارج علي المشاركة في الاستحقاق الدستوري".

وذكر وسيم بطرس، أنه يتم التنسيق مع السفير احمد حافظ والذي يتمتع بالسلطة القضائية للإشراف علي الانتخابات في مقر السفارة في أوتاوا الذي وعد بتدليل كافة العقبات للمصريين القادمين من تورنتو وضواحيها وهي المنطقة التي تشهد اكبر تجمع للمصريين، حيث أكد السفير علي الالتزام الكامل من السفارة بالحيادية الكاملة واتباع الاجراءات كما نص عليها الدستور والقانون واتباع تعليمات وقرارات الهيئة العليا للانتخابات والعمل علي جعل هذا اليوم هو يوما احتفاليا مصريا خالصا.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.