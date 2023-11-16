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الخميس 16 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إزالة 34 حالة تعد على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بسوهاج

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن قيام الوحدات المحلية المختلفة، اليوم الخميس، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، والإدارات الزراعية، بحملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وقد أسفرت عن إزالة 34 حالة تعدي، على مساحة فدان و2 قيراط، منها 2 حالة بناء مخالف على مساحة 170 متر مربع.

يأتي ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها محافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن، والزراعة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية؛ للتصدى بكل حزم للتعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأوضح اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والمشرف على حملات الإزالة بتكليف من محافظ سوهاج، أن الإزالات جاءت بواقع " 11 حالة إزالة بمركز المنشاة بمساحة 6 قيراط، وعدد 8 حالات بمركز البلينا بمساحة 7.5 قيراط، وعدد 4 حالات بمركز أخميم بمساحة 5.5 قيراط، وعدد 3 حالات إزالة بكل من مركزي " طما وطهطا" ، بمساحة 3.5 قيراط، و130 متر مربع، وعدد 2 حالة إزالة بكل من مركزي " المراغة وجرجا " بمساحة 1.5قيراط، و 250متر مربع، وحالة إزالة واحدة بمركز ساقلتة على مساحة 120 متر مربع، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين .

الجريدة الورقية