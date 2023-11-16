انعقاد 635 لقاء بالبرنامج التثقيفي المشترك بين الأوقاف والتربية والتعليم

عقدت وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 199 لقاء ضمن فعاليات البرنامج التثقيفي المشترك بينهم بالمدارس.

أوضحت الأوقاف، أن اللقاء جاء على النحو التالي: 5 لقاءات بمديرية بني سويف، 31 لقاء بمديرية البحر الأحمر، 29 لقاء بمديرية قنا، 5 لقاءات بمديرية أسوان، لقاء واحد بمديرية الإسماعيلية، 57 لقاء بمديرية القليوبية، 8 لقاءات بمديرية شمال سيناء، 137 لقاء بمديرية القاهرة، 52 لقاء بمديرية الجيزة، 22 لقاء بمديرية مطروح.

استمرار البرنامج التثقيفي بالمدارس حتى نهاية نوفمبر

كما تم عقد 49 لقاء بمديرية سوهاج، 3 لقاءات بمديرية كفر الشيخ، 4 لقاءات بمديرية بورسعيد، 20 لقاء بمديرية الفيوم، 60 لقاء بمديرية الغربية، 69 لقاء بمديرية الدقهلية، 18 لقاء بمديرية السويس، 44 لقاء بمديرية البحيرة، 21 لقاء بمديرية الإسكندرية، وذلك للمراحل التعليمية المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية، بمختلف مراكز المحافظات.

جدير بالذكر أن البرنامج التثقيفي بالمدارس مستمر حتى نهاية شهر نوفمبر، بمشاركة نخبة من السادة العلماء أئمة المساجد بجميع المحافظات.