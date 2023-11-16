مصرع طالب صدمه قطار أمام مزلقان ببا في بني سويف

لقى طالب مصرعه إثر تصادم قطار به أمام مزلقان محطة قطارات ببا، جنوب محافظة بني سويف خلال عبوره من مكان غير شرعي، ونقلت جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

البداية جاءت عندما تلقى مدير أمن بني سويف إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا يفيد، بمصرع طالب يبلغ من العمر 17 عامًا إثر تصادم قطار به خلال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير شرعي أمام مزلقان محطة ببا، وتم التوجيه بنقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

نقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع؛ عبدالرحمن أشرف فوزي قرني 17 عامًا، يقيم بقرة السلطان بدائرة مركز ببا، إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت انتداب مفتش الصحة المختص تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه.