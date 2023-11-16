وزيرة الهجرة: الجالية المصرية في السعودية من أكبر الجاليات حول العالم

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أنه من المقرر إجراء انتخابات المصريين بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر ‏المقبل، مؤكدة حرصها على لقاء الجاليات المصرية الموجودة بالخارج؛ لحثهم على المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وممارسة حقهم الدستوري والوطني في الإبداء بالرأي.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن هذه الجولة تأتي للبناء على المكتسبات التي تحققت للمصريين بالخارج من حقوق سياسية والتي يجب استمرارها وزيادتها، مما سينعكس على تمثيل مناسب لهم في كل خطط الدولة المستقبلية.

الانتخابات الرئاسية

ونوهت وزيرة الهجرة، إلى أهمية الحفاظ على المكتسبات الدستورية لأبنائنا بالخارج، وفي مقدمتها حق المشاركة في الانتخابات والاستحقاقات الدستورية، وهو الحق الذي أصلته الجمهورية الجديدة.

وحول بدأ جولاتها الخارجية لحث المصريين بالخارج المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قالت وزيرة الهجرة أن اختيار المملكة العربية السعودية لبداية حملة التوعية المباشرة للمواطنين بالخارج، يأتي كونها تضم الجالية الأكبر من المصريين بالخارج حول العالم.

الجاليات المصرية بالخارج

وأضافت أن اللقاءات المباشرة بالمصريين بالخارج تأتي استكمالا لجهود التوعية التي قامت بها الوزارة ضمن مبادرة "شارك بصوتك" التي التقت خلالها العديد من الجاليات المصرية بالخارج، افتراضيا عبر "فيديوكونفرانس" قبيل الانتخابات الرئاسية المصرية.

وصلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، إلى المملكة العربية السعودية، في أولى محطات جولتها الخارجية لحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وكان في إستقبالها السفير طارق المليجي قنصل مصر في الرياض.