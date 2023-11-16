إزالة حالتي بناء مخالف بمدينة الأقصر

نفذ مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، أعمال عدد (٢) حالة إزالة تعدي باليناء المخالف بإجمالي مساحة حوالى ٣٧٤ م٢.

وتضمنت الحالة الأولى بناء سور بأرض زراعية، ناحية الجولي فيل بمنطقة جزيرة العوامية بمساحة ٣٥٠ م وتمت الإزالة حتى مستوي سطح الأرض.

وتضمنت الحالة الثانية :عباره عن هدم حوائط غرفتين وحمامين بالدور الرابع علوى لإحدى العقارات أمام مدرسة طيبة الإعدادية بشارع معبد الكرنك بمسطح 24 م٢.

وشارك في تنفيذ أعمال الإزالة أحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وأيمن حسين رئيس حي وسط، وهاشم يوسف أحمد رئيس قسم حماية الأراضي، وقسم شرطة الأقصر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية والمرور الدائم لمواجهة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحالات البناء المخالف وازالتها فى المهد.