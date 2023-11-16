سوهاج تستطلع أراء المواطنين بمركز طهطا ضمن دراسات مامونية امدادات مياه الشرب

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، استطلاعات راى للاهالى المخدومين بمحطة مياه طهطا السطحية ومحطة مياه شطورة السطحية بمركز طهطا بسوهاج وذلك ضمن خطة الشركة فى إعداد دراسات مأمونية مياه الشرب.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، أن تلك الدراسات تستهدف توصيف وتقييم المخاطر التى تواجه إمدادات مياه الشرب ووضع محددات إزالة هذه المخاطر او الحد منها ووضع قيود صارمة وإجراءات تصحيحية للحد من هذه المخاطر في المستقبل.



وأوضحت اسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف، انه تم اجراء 100 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين لمعرفة ارائهم حول الخدمات المقدمة وبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى ومدى رضا العملاء عن خدمات الشركة وتوعية المواطنين بكيفية التعامل الامن مع شبكات الصرف الصحى وترشيد استهلاك المياه وكذلك تعريف المواطنين بالخدمات التى تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء كما يتم دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.