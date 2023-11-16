غرفة كفر الشيخ تطالب بإعادة النظر في تكلفة الرغيف المدعم

طالبت الغرفة التجارية في كفر الشيخ برئاسة المهندس حاتم عبد الغفار بضرورة اعادة النظر في تكلفة رغيف الخبز بعد الارتفاع الكبير في مدخلات ومستلزمات الانتاج.

تكلفة سعر رغيف الخبر

وصرح عبد الغفار ان كافة مدخلات الانتاج قد زادت بنسبة كبيرة جدا ومازالت تكلفة سعر رغيف الخبر كما هي منذ سنوات. مشيرا الي انه تم ارسال مذكرة بهذا المعني الي الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والذي لا يألوا جهدا في الحفاظ علي المصلحة العامة ومصالح اصحاب المخابز.

وكانت الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية قد تقدمت سابقا بطلب مماثل لوزير التموين.