الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إزالة 62 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

حملة إزالة التعديات
حملة إزالة التعديات

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة ، للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الإستيلاء ، والتعديات على الأراضي الزراعية ، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة.

يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ، ومنع التعدي عليها بإعتبارها ثروة قومية ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء، واستعرض المحافظ ، جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية ، في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة.

تمكنت الوحدات المحلية بمراكز ، ( مطاي - المنيا - بني مزار - ديرمواس) ، من إزالة 62 حالة تعدِِ بالبناء المخالف منها،  35 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بمجلس قروى أبوعزيز بمركز ومدينة مطاي ، وإزالة 16 حالة تعدِِ بقريتي ، (نزلة حسين - تلة) بمركز المنيا ، وفى مركز ومدينة بني مزار ، تم إزالة 8 حالات تعدِِ علي الأراضي الزراعية ، بقريتي ، ( الحسينية - أبو جرج )، إلي جانب إزالة 3 حالات تعدِِ بقريتي ، (دلجا ، بنى حرام) بمركز ديرمواس ، وتم التعامل الفوري والإزالة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

الجريدة الورقية