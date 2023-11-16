إزالة 62 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة ، للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الإستيلاء ، والتعديات على الأراضي الزراعية ، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة.

يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ، ومنع التعدي عليها بإعتبارها ثروة قومية ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء، واستعرض المحافظ ، جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية ، في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة.

تمكنت الوحدات المحلية بمراكز ، ( مطاي - المنيا - بني مزار - ديرمواس) ، من إزالة 62 حالة تعدِِ بالبناء المخالف منها، 35 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بمجلس قروى أبوعزيز بمركز ومدينة مطاي ، وإزالة 16 حالة تعدِِ بقريتي ، (نزلة حسين - تلة) بمركز المنيا ، وفى مركز ومدينة بني مزار ، تم إزالة 8 حالات تعدِِ علي الأراضي الزراعية ، بقريتي ، ( الحسينية - أبو جرج )، إلي جانب إزالة 3 حالات تعدِِ بقريتي ، (دلجا ، بنى حرام) بمركز ديرمواس ، وتم التعامل الفوري والإزالة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.