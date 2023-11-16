السبت القادم.. إنطلاق قوافل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن بدء انطلاق سلسلة من قوافل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية السبت القادم 18 نوفمبر الجاري ، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان في قرى ومراكز المحافظة، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، التي تستهدف الإهتمام بصحة المواطنين فى القرى الأكثر احتياجا ، و دعم صحة المرأة المصرية بشكل خاص،

وأكد محافظ المنيا، تضافر كافة الجهود والتوعية، وحث السيدات للمشاركة في عمل الفحوصات اللازمة ، إيمانا بأهمية رفع الوعي الصحي ، بمردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل والمجتمع ، لتحقيق المستهدف من تلك القوافل على أرض المحافظة.

وبدوره أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن قوافل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمنيا ، يتم تنفيذها بشكل متتابع في 3 قرى بكل مركز من مراكز ، (المنيا - ملوي - مغاغة) ، بإجمالى 9 قرى ووفق برنامج زمنى بواقع يوم مخصص لكل قرية ، حيث سيتم توقيع الكشف الطبي ، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالعيادات المتنقلة والثابتة ، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة الحديثة بالمجان ، وتقديم الخدمات الطبية من كشف النساء، والأطفال ، والأسنان، بالإضافة ، إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي.

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي مدير الإدارة العامة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، أنه سيتم تنفيذ القوافل الطبية بقرى مركز ملوي ، بدءاً من السبت 18 نوفمبر بقرية قلندول ، والأحد 19 نوفمبر بقرية دروة ، والإثنين 20 نوفمبر بقرية البرشا، وبقرى مركز مغاغة من الثلاثاء 21 نوفمبر بقرية ابا البلد ، والأربعاء 22 نوفمبر بقرية برطباط ، والخميس 23 نوفمبر بجزيرة شارونه ، وبقرى مركز المنيا من الثلاثاء 28 نوفمبر بقرية تلة ، والأربعاء 29 نوفمبر بقرية صفط الخمار ، والخميس 30 نوفمبر بقرية ريدة.