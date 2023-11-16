الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العدل تشارك في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا

بوابة الوفد الإلكترونية

وجَّه المستشار عمر مروان وزير العدل بمشاركة الوزارة في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من ١٩/ ١١/ ٢٠٢٣ إلى 22/ 11/ 2023  تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


يأتي ذلك في إطار حرص وزارة العدل على نشر مشروعات العدالة الرقمية التي أنجزتها وزارة العدل.

 يتضمن جناح وزارة العدل عرض أحدث المشروعات التكنولوجية والخدمات الإلكترونية التي تقدمها مثل:
• وحدة إصدار محررات وزارة العدل عن بعد، وكذلك توكيلات الشهر العقاري.
• مشروع تحويل الكلام الشفوي إلى محرر مقروء.
• حقيبة التوثيق المتنقل.
• مشروع الربط الإلكتروني بين محكمة النقض والنيابة العامة والمحاكم الاقتصادية.

جدير بالذكر أن مشاركة وزارة العدل في هذا الحدث تأتى للمرة الثالثة وذلك في إطار التطوير المستمر الذي تنتهجه الوزارة بالعمل على تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا في مجال التقاضي، وتقديم الخدمة للمواطنين في سهولة ويسر.

مواد متعلقة

28 ديسمبر.. استكمال محاكمة مرتضىى منصور بتهمة سب وقذف الخطيب

تأجيل محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف ممدوح عباس

المشدد 3 سنوات لضابط قسم مدينة نصر المزيفين

غدًا.. نظر محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف محمود الخطيب

السجن 3 سنوات لعصابة تهريب المهاجرين للخارج

تفاصيل جديدة فى مقتل طفل على يد زوج والدته

هشم رأس والده وشرب سيجارة.. كواليس نهاية عجوز على يد ابنه بالعكاز

هل تواجه نسرين طافش عقوبة السجن 3 سنوات؟؟ تفاصيل
الجريدة الورقية