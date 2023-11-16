منتخب مصر يختار مواجهة غينيا في افتتاح كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

أكد عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الإسباني خوان كارلوس باستور، اختار مواجهة منتخب غينيا في افتتاح كأس الأمم الأفريقية يوم 19 يناير المقبل.

وتمنح لوائح البطولة الحق لمنتخب مصر باعتباره صاحب الضيافة، لاختيار المنتخب الذي سيواجهه في المباراة الافتتاحية، واختار باستور التواجد في المجموعة الثانية رفقة منتخبات: غينيا والكاميرون والكونغو برازافيل، واختار مواجهة غينيا في المباراة الأولى.

وأشار صلاح إلى أن منتخب مصر سيلعب مبارياته على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتستضيف مصر كأس الأمم الافريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

طريق مصر في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024

سيواجه متصدر المجموعة الثانية "مجموعة مصر" وصيف المجموعة الرابعة " مجموعة تونس"، بينما سيلاقي وصيف المجموعة الثانية متصدر المجموعة الرابعة في ربع نهائي البطولة.

وفي حالة فوز مصر في الدور ربع النهائي وفي الجانب الآخر حقق منتخب تونس الفوز، سيلاقي منتخب مصر منتخب تونس في نصف النهائي.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024

المجموعة الأولى: كاب فيردي - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا