"دور أطباء المجازر فى الإشراف الطبى على اللحوم البيضاء" ورشة عمل بالشرقية

قال اللواء دكتور محمد إبراهيم متولى، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن المديرية نظمت ورشة عمل بعنوان (دور أطباء المجازر فى الإشراف الطبى على اللحوم البيضاء داخل محافظة الشرقية)، و ذلك بحضور كل من: الدكتور محمد عبد الحميد يوسف مدير عام الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، والدكتور عاطف عوض الله مدير إدارة الدواجن، ومديرى الإدارات بالمديرية وأقسام الصحة العامة والمجازر بالإدارات الخارجية، وعدد كبير من الأطباء والإداريين العاملين بالمديرية.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن الورشة جاءت فى إطار نقل الخبرات بين الإدارات الفنية المختلفة، فى إطار سعى المديرية بشأن بذل الجهود للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين.

وألقت الدكتورة ريهام عبد الرحمن الطبيبة بإدارة المجازر محاضرة عن دور أطباء المجازر فى الاشراف الطبى على اللحوم البيضاء داخل محافظة الشرقية، إستعرضت فيها أهمية الرقابة البيطرية على اللحوم والدواجن، بالإضافة إلى دور الطبيب البيطرى داخل المجزر، وخطوات الكشف ومتابعة أعمال الذبح وخطوات الذبح، والدور الرقابى لأطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، ودور الأطباء البيطريين فى الحرص على مراقبة الاسواق ومحال عرض وبيع الدواجن، ودورهم داخل المستشفيات والمطاعم ومراكز الشباب.

وفي نهاية اللقاء، كرم مدير المديرية؛ الأطباء المتميزين فى إدارة الأمراض المشتركة واقسام الصحة العامة بالادارة الخارجية، مؤكدا مواصلة جهود مديرية الطب البيطرى بالشرقية للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها، وتوفير غذاء من أصل حيواني آمن وصحي والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.