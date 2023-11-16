محافظ الشرقية: لقاء النواب يُتيح مجالًا واسعًا لمناقشة التحديات

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الخميس، بعدد من نواب مجلسي البرلمان والشيوخ، وذلك لاستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة، ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

واستمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، موجهاً باتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فوراً وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأكد محافظ الشرقية، أن لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تأتي في إطار مناقشة المشاكل المتعلقة بالمحافظة، مشيداً بأهمية هذه اللقاءات والتي تُتيح مجالاً واسعاً لمناقشة هذه التحديات، ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام.

ومن جانبهم قدم نواب البرلمان الشكر لمحافظ الشرقية، لاستقباله لهم، واستماعه لمشاكل دوائرهم، ومناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، والاطلاع على حجم المجهود الذي تبذله الدولة في القطاعات لتوفير الحياة الكريمة لهم.