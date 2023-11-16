ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالنصب على مالك محل

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بالقاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (مالك سوبر ماركت - مقيم بدائرة القسم) مصاب بنزيف بالمخ إثر اصطدام سيارة مجهولــة به "لاذت بالفرار" وذلك حال سيره بدائرة القسم .

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بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة والسيارة المستخدمة وتبين أنهما (سائق ، عاطل "لهما معلومات جنائية") .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما السيارة المستخدمة فى الواقعة.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأقرا بقيامهما بالنصب على المجنى عليه عن طريق قيام أحدهما بطلب تحويل مبلغ مالى على "محفظة إلكترونية" خاصة به من المجنى عليه ثم قام بمغافلته محاولاً الهروب "دون دفع المبلغ المالى" إلا أن المجنى عليه حاول اللحاق به وحال ذلك قامأحدهمابالإصطدام به بالسيارة قيادته ، ولاذا بالفرار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.