وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتفقد مشروع محطة مياه الهنادي جنوب الأقصر

استقبل اللواء مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

ورحب رئيس مجلس الإدارة، بوفد الوكالة الأمريكية وأشاد بالدعم الواضح والفعال الذي تقوم به الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بكل قطاعات الشركة مما له الأثر الواضح على الكفاءة التشغيلية لكل قطاعات الشركة فى تحسين الأداء بالشركة والحفاظ على أصولها وترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد ورفع تسب التحصيل.

واستعرض المهندس عاطف عزت الإنجازات المقدمة من الوكالة الأمريكية بشركة الأقصر بكل قطاعات الشركة المختلفة ضمن برنامج دعم الحلول المتكاملة iwssta ومدى التطور والدعم الذي حدث بالشركة خلال فترة المشروع والمردود على حسن سير العمل بكل قطاعات الشركة المختلفة ومدى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتوجه الوفد إلى موقع مشروع محطة مياه الهنادي جنوب الاقصر وذلك فى إطار المتابعة الدورية للأعمال الجارية بمشروع محطة مياه الهنادي والخط الناقل ومتابعة نسب التنفيذ.

ورافقهم فى الزيارة المهندس محمد عويس أحمد مدير عام متابعة المشروع حيث أوضح بأن مشروع مياه الهنادي هو من أضخم المشروعات التي تنفذها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في جنوب الصعيد حيث صرح بأن مشروع محطة مياه الهنادى وشبكاتها بشرق اسنا جنوب الأقصر من (المشروعات المهمة والحيوية) بمحافظة الأقصر، بتكلفة 16 مليون دولار، بالإضافة إلى تكلفة الخط الناقل 6 ملايين دولار والممتد من قرية الهنادي حتي قرية الشغب شمالا بطول 13 كم، ومن قرية الهنادي حتي قرية الدير جنوبا بطول 10كم، وبهذا تصبح التكلفة الإجمالية للمشروعين 22 مليون دولار والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في إطار مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه IWSS، ومن المقرر الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالمشروع بنهاية العام الحالي 2023 طبقا للمخط الزمني المعد من قبل استشاري المشروع مكتب - سى دى إم سميث - كيمونكس مصر - CDM Smith.

ومن ناحيته أشاد المهندس عاطف عزت بنسب الإنجاز التي تم تحقيقها بالمشروع ومدى تقدم سير العمل والجودة التي يتم تنفيذها بالمشروع مما ينعكس على مدى رقي الخدمة المقدمة للمواطنين الذين سوف يتم خدمتهم بمياه الشرب النقية المنتجة من المحطة ووجه سيادته الشكر لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر على التعاون المثمر الذي تقوم به الشركة فى إزالة كل التحديات التي تواجه المشروع ومدى حرص الشركة على نهو الأعمال بالمشروع بجودة عالية.