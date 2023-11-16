رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يشهد احتفال أولاد شلول لتكريم حفظة القرآن الكريم

شهد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الخميس، احتفالية معهد بنين أولاد شلول الإعدادي الثانوي لتكريم حفظة القرآن الكريم بحضور الدكتور فتحي أحمد عبدالعال،عميد كلية اللغة العربية بجرجا.

وأكد الدكتور حمادي، أن حفظ القرآن الكريم شرف عظيم وأن العمل به ضرورة لإصلاح حياة الفرد والمجتمع.

وأشار رئيس المنطقة، أن الإيمان والعلم هما الطريق للتقدم والرقى،داعيا الطلاب لمواصلة الاجتهاد وتحقيق أفضل المستويات، لافتا إلى أن جهود فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف جعلت المؤسسة الأزهرية تصل إلى أقصى بقاع الأرض لنشر الوسطية والاعتدال.

وشملت الاحتفالية تكريم المستويات الثلاث من الطلاب حفظة القرآن الكريم كاملاً ونصفه وأجزاء منه بحضور فضيلة الشيخ عبد الناصر عبد الكريم،مديرإدارة سوهاج الأزهرية ،دكتور بهاء قدري وكيل الإدارة وحشد كبير من الأهالي.

وفى سياق متصل تفقد رئيس المنطقة معهد أولاد شلول الإعدادي الثانوي فتيات،مؤكدا على أهمية تقديم مستوى متميز من التعليم لأبنائنا الطلاب.