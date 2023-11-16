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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

حفل ليلة الدموع .. موعد وقنوات عرض حفل رامي صبري وتامر عاشور

رامي جمال وتامر عاشور
رامي جمال وتامر عاشور

تنقل شاشة MBC مصر، الليلة، في تمام التاسعة مساءً على الهواء من مدينة الرياض، حفل النجوم رامي صبري وتامر عاشور ورامي جمال وآدم في أمسية غنائية تحت شعار "ليلة الدموع" ضمن حفلات موسم الرياض، الذي تُقيمه الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية.

 

ويٌقدم النجوم رامي صبري وتامر عاشور ورامي جمال وآدم خلال الحفل مُختارات مميزة من أبرز أعمالهم الغنائية التي أشتهروا بها والتي تلاقي تجاوب كبير من الجمهور.

 

يُعرض حفل "ليلة الدموع" اليوم الخميس 16 نوفمبر ي تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر شاشة MBC مصر.

 

حفل لية الدموع في السعودية

وكان تنافس 8 مطربين من اللون «الحزايني» على تقليب المواجع وإثارة الأشجان في الحفل الذي أطلق عليه الجمهور ليلة «قطع الشرايين»، وانضمت إليهم شيرين عبدالوهاب التي كان ظهورها بمثابة صدمة للحضور والمشاهدين.

 

وكان اجتمع النجوم تامر عاشور، أحمد سعد، حمادة هلال، هيثم شاكر، طارق الشيخ، آدم، أحمد كامل، مسلم في حفل غنائي استثنائي تحت عنوان "ليلة الدموع"، مساء أمس الخميس، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وقدم مطربين "اللون الحزايني" مجموعة من الأغاني المأساوية، ورغم ذلك تحمس الجمهور السعودي معهم على تقليب المواجع وإثارة الأشجان.

 

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