فيفو تطرح V29 5G & V29e بتصنيع مصري

أطلقت vivo، الشركة العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا والتي تندرج ضمن قائمة أفضل 5 علامات تجارية للهواتف الذكية عام 2022، هاتفيها الذكيين V29 5G & V29e 5G بتقنية الجيل الخامس رسميًا في السوق المصرية، حيث يأتي الهاتفين اللذين صنعا في مصر ضمن أحدث إصدارات سلسلة V الرائدة المميزة بابتكاراتها وإمكاناتها الرائدة، وفي مقدمتها تقنية البورتريه المتوهج، إلى جانب التصميم الإبداعي والوظائف الجديدة بأداء فائق. وقد تم تصنيع الهاتفين في مصنع شركة vivo الجديد لتكنولوجيا الاتصالات المتخصصة في تصنيع الهواتف الذكية بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، والذي تم إنشاؤه على مساحة 11 ألف متر مربع.

يستخدم مصنع شركة vivo المصري لتكنولوجيا الاتصالات أحدث التقنيات العالمية في خطوط إنتاج وأجهزة التركيب السطحي والتجميع والمعايرة والاختبار لتصنيع الهواتف الذكية في السوق المصري، تماشياً مع المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات" التي تستهدف توطين صناعة الإلكترونيات وجعلها أحد أكبر الدعائم لنمو الاقتصاد المصري.

هاتف V29 الذكي بتقنية الجيل الخامس ذو الأداء الفائق ونظام البورتريه المتوهج المبتكر والتصميم الأنيق

يتميز هاتف vivo V29 بتقنية الجيل الخامس بتصميم إبداعي وإمكانات كاميرا مميزة بأداء فائق، إلى جانب مجموعة متكاملة من الميزات المبتكرة. إذ أضفت تقنية الجسيمات المغناطيسية ثلاثية الأبعاد المبتكرة (Innovative 3D Magnetic Particle) لإصدار Peak Blue وتقنية Fluorite AG Glass لإصدار Noble Black لمسة أنيقة على التصميم الإبداعي للهاتف، كما أن شاشة الجهاز المنحنية ثلاثية الأبعاد بمعدل تحديث 120 هرتز تمتزج بسلاسة مع الإطار الأنيق فائق النحافة، بما يوفر تجربة بصرية سلسة وغامرة للحواس.

يأتي الهاتف بكاميرا عالية الدقة بدقة 50 ميجابكسل (تركيز بؤري تلقائي) بما يضمن وضوح اللقطات ومقاطع الفيديو الملتقطة على نحو نابض بالحياة، إلى جانب الميزات الإضافية لإمكانات تقنيتي الصور الشخصية ذات التركيز البؤري التلقائي (AF Group Selfie) ومقاطع الفيديو الجماعية الفائقة (Super Group Video) التي تمكنك من التقاط صور شخصية جماعية مذهلة وتسجيل مقاطع فيديو عالية الجودة بسهولة. وتوفر الكاميرا التي تأتي بمثبت الصورة البصري (OIS) فائق الاستشعار ودقة 50 ميجابكسل، إلى جانب الكاميرا ذات الزاوية الواسعة جدًا بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل، تنوعًا في التقاط المشاهد على دقيق وأكثر عمقًا.

فيما يوفر الهاتف الذكي أداة تصميم إضاءة مخصصة عبر ميزته الاستثنائية البورتريه المتوهج الذكي (Smart Aura Light Portrait)، حيث تبرع هذه الميزة في الأماكن منخفضة الإضاءة، كما يعمل على ضبط درجة اللون بذكاء، مما يساهم في إبراز تفاصيل الوجه على نحو جمالي، علاوة على تحويل الصور ذات الإضاءة غير المتساوية إلى صور شخصية مشرقة. وتعمل هذه الميزة أيضًا على تنسيق درجة لون الوجه مع الضوء المحيط، مما ينتج عنه مزيجًا فنيًا سلسًا للصور الشخصية مع البيئة المحيطة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم هاتف V29 بتقنية الجيل الخامس أوضاع كاميرا جذابة مثل وضع التصوير القمري الفائق (Supermoon)، ووضع تصوير الأطعمة (Food)، مما يعزز تجربتك في التصوير الفوتوغرافي من خلال السماح بالتقاط صور للسماء، ولقطات ساحرة للقمر، وصور احترافية للأطعمة الشهية على نحو سلس ومتألق.

